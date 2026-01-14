Названа область мозга, связанная с потерей физической силы

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде установили, что физическая сила тесно связана с активностью хвостатого ядра мозга у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

Исследователи использовали функциональную МРТ, чтобы отследить активность мозга 60 участников во время теста на максимальную силу хвата. Анализ показал, что наиболее важную роль в поддержании мышечной силы играет хвостатое ядро — глубоко расположенная структура, отвечающая за управление движениями и принятие решений. Более активный кровоток в хвостатом ядре коррелировал с более высокой силой хвата, независимо от пола и мышечной массы.

«Показатель силы хвата отражает не только состояние мышц, но и работу мозга и тела в целом», — поясняет профессор Сяопин Ху, старший автор исследования.

По словам исследователей, отслеживание активности хвостатого ядра может помочь выявлять снижение физической выносливости на ранней стадии, задолго до появления заметного ослабления организма. Кроме хвостатого ядра, связь с силой хвата продемонстрировали хвост гиппокампа и передняя поясная кора, однако их влияние было менее выражено.

Хвост гиппокампа — одна из трёх частей гиппокампа, которые обычно анатомически выделяют на макроуровне. У человека головную часть гиппокампа также называют передним гиппокампом, тело — промежуточным, а хвост — задним. Передняя поясная кора, в свою очередь, участвует в обработке эмоций и регулировании поведения.

