Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Наука

Названа область мозга, связанная с потерей физической силы

Frontiers: ослабление одной зоны мозга ведет к старческой слабости
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде установили, что физическая сила тесно связана с активностью хвостатого ядра мозга у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience.

Исследователи использовали функциональную МРТ, чтобы отследить активность мозга 60 участников во время теста на максимальную силу хвата. Анализ показал, что наиболее важную роль в поддержании мышечной силы играет хвостатое ядро — глубоко расположенная структура, отвечающая за управление движениями и принятие решений. Более активный кровоток в хвостатом ядре коррелировал с более высокой силой хвата, независимо от пола и мышечной массы.

«Показатель силы хвата отражает не только состояние мышц, но и работу мозга и тела в целом», — поясняет профессор Сяопин Ху, старший автор исследования.

По словам исследователей, отслеживание активности хвостатого ядра может помочь выявлять снижение физической выносливости на ранней стадии, задолго до появления заметного ослабления организма. Кроме хвостатого ядра, связь с силой хвата продемонстрировали хвост гиппокампа и передняя поясная кора, однако их влияние было менее выражено.

Хвост гиппокампа — одна из трёх частей гиппокампа, которые обычно анатомически выделяют на макроуровне. У человека головную часть гиппокампа также называют передним гиппокампом, тело — промежуточным, а хвост — задним. Передняя поясная кора, в свою очередь, участвует в обработке эмоций и регулировании поведения.

Ранее нарушение циркадных ритмов оказалось предвестником деменции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27618625_rnd_6",
    "video_id": "record::7d3ab97d-9f99-4e28-a087-0b4b090d492c"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+