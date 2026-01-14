Мужчина с отверткой напал на жителя Москвы

Полиция задержала мужчину, напавшего с отверткой на москвича

На Каланчевской улице в Москве мужчина с отверткой напал на человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Подозреваемый пригрозил инструментом мужчине, потребовал отдать ему все содержимое своей сумки. Потерпевшему удалось отбиться и убежать.

Позже полицейские задержали нарушителя, им оказался 39-летний житель Твери. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».

