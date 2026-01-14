Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Мужчина с отверткой напал на жителя Москвы

Полиция задержала мужчину, напавшего с отверткой на москвича 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27623389_rnd_8",
    "video_id": "record::2afaaa3b-daa4-4aa3-9e8a-12ad571cd3a0"
}

На Каланчевской улице в Москве мужчина с отверткой напал на человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

Подозреваемый пригрозил инструментом мужчине, потребовал отдать ему все содержимое своей сумки. Потерпевшему удалось отбиться и убежать.

Позже полицейские задержали нарушителя, им оказался 39-летний житель Твери. Заведено уголовное дело по статье «Разбой».

13 января житель Ижевска устроил ссору с группой подростков, мужчине не понравилось, что юноши стояли около магазина. В ходе конфликта он вытащил нож и ударил им несовершеннолетнего в область грудной клетки, спасти пострадавшего не удалось. Мужчину задержали полицейские.

Недавно таксист из ХМАО устроил скандал с пассажиркой, отказавшись дать сдачу с крупной купюры. Видео инцидента распространилось в социальных сетях. Прокуратура организовала проверку.

Ранее в Петербурге мужчина напал с трубой на коммунальщиков из-за отключения света.
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+