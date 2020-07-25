Уровень киберпреступности в России вырос в 20 раз за последние 7 лет
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В России за последние семь лет число киберпреступлений выросло в 20 раз. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.
«Уровень преступности с использованием высоких технологий и сети интернет за последние семь лет возрос более чем в 20 раз», — рассказала она.
Петренко отметила, что в прошлом году этот показатель увеличился в два раза по сравнению с 2018 годом.
СК расследовал более 13 тыс. киберпреступлений в 2019 году за первые пять месяцев текущего года. Среди таких правонарушений – экстремистская деятельность, реабилитация нацизма и мошенничество.
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