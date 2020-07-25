Илон Маск анонсировал новые модели Tesla

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск сообщил о скором появлении двух новых моделей электрокаров, передает Electrek.

По данным портала, одной из новинок станет компактный электромобиль, предназначенный для глобальных продаж. Его разработка ведется в КНР.

Вторая модель представляет собой электрофургон на 12 мест и будет использоваться для перевозки людей в тоннеле Convention Center Loop в Лас-Вегасе.

Выпуск новых электромобилей запланирован примерно на 2023 год.

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