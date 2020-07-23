В России зафиксировали атаки хакеров из КНДР
Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новые целевые атаки со стороны известной хакерской группировки Lazarus из КНДР в России, передает РИА «Новости».
Отмечается, что северокорейская компания начала действовать с весны 2018 года, она использовала модернизированный фреймворк (платформа, определяющая структуру программной системы - ред.) MATA.
Данная платформа может взломать устройство вне зависимости от того, на какой операционной системе оно работает, — Windows, Linux или macOS.
По данным компании, в июле были выявлены атаки Lazarus в России, в ходе кибератаки применялся бэкдор Manuscrypt, который имеет пересечения с MATA по ряду аспектов.
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