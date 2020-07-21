Силуанов заявил, что в правительстве России услугами хакеров не пользуются

Правительство России не прибегает к услугам хакеров. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские хакеры якобы пытались украсть информацию о разработке вакцины от коронавируса в Соединенном Королевстве.

«Наше правительство не принимает во внимание никакие действия хакеров и не координирует их…никаким хакерам не давалось каких-либо особых заданий по доступу к сайтам фармацевтических компаний», — уточнил Силуанов.

Также он добавил, что Россия не стремится извлечь выгоду из успехов других государств в разработке вакцины, так как в настоящее время разрабатывают собственную.

При этом Силуанов добавил, что утверждения о хакерских атаках ни коем образом не может нанести ущерб имиджу и экономике России.

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