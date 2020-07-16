Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ атаковали хакеры

Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ столкнулся с хакерской атакой DDoS. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Отмечается, что хакеры атаковали сервис check.ege.edu.ru. Мощность атаки в пике составляла до 6 Гб/с. Она была осуществлена при помощи бот-сети, активность шла с международных IP-адресов

Атака была успешна отбита, сервис не повредился.

На момент нападения первые результате экзамена еще не были загружены на портал.

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