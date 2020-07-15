Сеул оштрафует TikTok за незаконный сбор данных детей без согласия их родителей

Корейская Комиссия по коммуникациям (KCC) назначила китайскому приложению TikTok штраф на 186 млн вон (почти $155 тыс.) за незаконный сбор и передачу за границу данных несовершеннолетних пользователей, передает РИА «Новости».

Отмечается, что приложение собирало данные детей без согласия их законных опекунов.

TikTok обвиняют в нарушении 1 п., ст. 31 закона «О хранении и использовании информации сетями связи», в данном случае речь идет о передаче данных пользователей младше 14 лет.

Также по 1 п., ст. 31 статьи «О хранении и использовании информации сетями связи».

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