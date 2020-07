В Far Cry 6 появится звезда «Во все тяжкие»

В сети появились первые подробности о новой игре Far Cry 6. Так, главным антагонистом грядущего шутера выступит Антон Кастильо в исполнении актера Джанкарло Эспозито, известного ролью Густаво Фринга в сериале «Во все тяжкие».

Кастильо — диктатор тропического государства Яра. У него есть сын Диего, который со временем должен занять его место. Однако не всех устраивает правление семьи, поэтому в стране появились повстанцы. Игроку придется взять на себя роль одного из них.

Полноценный анонс новой игры состоится 12 июля в рамках конференции Ubisoft Forward. Релиз Far Cry 6 запланирован на 18 февраля 2021 года.

The cat's out of the bag:



Following a leak, Ubisoft confirmed Far Cry 6 will be shown at Sunday's Ubisoft Forward conference with this teaser of Giancarlo Esposito as antagonist Anton Castillo. https://t.co/EAzpsyILDR pic.twitter.com/SZ1khIsDT6