WSJ: структуру TikTok изменят для дистанцирования от связи с Китаем

Китайская компания ByteDance, являющаяся владельцем приложения TikTok, может изменить корпоративную структуру для дистанцирования приложения от связи с Китаем, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Компания обдумывает возможность изменения структуры на фоне утверждений о том, что TikTok передает информацию о пользователях властям Китая и занимается пропагандой, отметил источник. По его словам, рассматриваются размещение нового головного офиса приложения за пределами Китая или создание отдельного совета управляющих для руководства исключительно TikTok.

Ранее стало известно, что США рассматривают вопрос о блокировке TikTok из-за того, что приложение, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.

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