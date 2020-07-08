Первый полет российского ИЛ-114-300 состоится в конце сентября

Замглавы Минпромторга России Олег Бочаров заявил, что полет нового российского экспериментального самолета ИЛ-114-300 состоится уже в конце сентября текущего года, передает РИА «Новости».

«Что касается Ил-114... Первый полет экспериментального судна мы сделаем в конце сентября», — сказал Бочаров.

Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Он предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях. На Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, который обеспечивает взлет и посадку в сложных метеоусловиях.

Производство данных самолетов планируется поставить на поток в 2021 году.

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