Twitter заблокировал более тысячи российских аккаунтов по подозрению в пропаганде
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Социальная сеть Twitter внесла более 32 тысяч учетных записей, в том числе и российских, в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов, передает РИА «Новости».
«Они включают три отдельных группы операций, которые мы приписываем КНР, России и Турции», — говорится в заявлении.
По данным соцсети, 1152 учетных записи из России занимались политической пропагандой внутри страны. Утверждается, что сеть аккаунтов делала репосты ради политических целей. Это нарушает политику социальной сети относительно манипуляции.
В прошлом Twitter уже блокировал некоторые российские аккаунты за подобные действия.
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