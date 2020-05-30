Эксперт рассказал об изменениях хакерских атак во время пандемии

В период пандемии коронавируса кибермошенникии сместили свой взгляд с захвата аккаунтов на рассылку тематического фишинга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на менеджера по развитию бизнеса ИБ-компании Cross Technologies Константина Радыгина.

Эксперт уточнил, что к концу 2019 года стало меньше хакерских атак, они давали о себе знать в период распродаж — «черной пятницы» и «киберпонедельника». Больше всего опасности подверглись публичные облачные системы, в том числе туристический сектор.

По словам Радыгина, атаки на промышленный сектор в указанный период также стало меньше. После чего мошенники перешли к захвату аккаунтов и фишинг.

В начале февраля 2020 года началась первая волна хакерских атак по сегменту СМИ, увеличилось количество спам-атак, умышленно искажающие данные о пострадавших от пандемии.

В период режима самоизоляции в разных странах, когда многие люди стали работать удаленно, началась вторая волна атак.

Когда многие страны начали смягчать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, фишинговые сайты начали ориентироваться на реабилитацию от заболевания, на вторую вспышку вируса, а также на жизнь после глобальной пандемии.

Радыгин уточнил, что вторая волна атак может продлиться еще около месяца, после чего она распадется на более локальные и будет зависеть сугубо от политических изменений в каждом отдельном регионе. Под угрозой по-прежнему будут публичные облачные сервисы и среды.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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