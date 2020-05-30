Киберпреступность в РФ может вырасти более чем в два раза

По итогам 2020 года в России может вырасти более чем в два раза число совершаемых киберпреступлений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник отметил, что в настоящее время уровень киберпреступности в стране постоянно растет.

«Скорее всего, по итогам 2020 года мы увидим более чем 100-процентный прирост в сфере киберпреступности», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большинство экспертов согласны с тем, что динамика в сфере IT-преступлений продлится по неблагоприятному сценарию.