Депутат Госдумы предложил изменить правила регистрации сайтов

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минкомсвязи России Максуту Шадаеву обращение, в котором предлагает запретить использовать названия, имеющие схожести с названиями ресурсов органов государственной власти, при регистрации сайтов в доменных зонах RU и РФ. Об этом сообщает RT.

В письме говорится, что в последнее время чаще стали появляться сообщения об активности мошенников, использующих для своей противоправной деятельности сайты, названия которых схожи с названиями интернет-страниц органов госвласти.

«В целях снижения уровня мошенничеств в сети интернет прошу запретить использовать для регистрации интернет-страниц названия, схожие с названиями интернет-страниц органов государственной власти, а также полные и сокращенные официальные наименования органов государственной власти», — говорится в обращении Сухарева.

Парламентарий также указал в своем письме, что в соответствии с действующим законодательством, аналогичные требования уже применяются при регистрации юридических лиц.