Мошенники стали похищать деньги россиян через сайты курьерских служб

В России мошенники стали использовать сайты популярных курьерских служб для похищения средств и данных банковских карт. Об этом сообщает специализирующаяся на предотвращении кибератак Group-IB.

Специалисты Group-IB заблокировали более 250 фишинговых доменов, которые эксплуатируют тему онлайн-заказов.

В связи с пандемией коронавируса россияне стали все чаще совершать покупки через интернет. Злоумышленники, пользуясь этим, размещают на популярных сервисах так называемые «лоты-приманки», то есть товары с сильно заниженной ценой.

Заинтересованные покупатели связываются с мошенниками, которые предлагают обсудить подробности в одном из популярных мессенджеров. Таким образом преступники обходят систему безопасности сервисов, рассказали в Group-IB.

Доставку предлагают оформить якобы через популярную курьерску службу, однако на деле высылают ссылку на фишинговую страницу, полностью копирующую внешний вид сервиса. Там покупателю пределагют вбить данные своей банковской карты. Средний чек такой «покупки» составляет 15000 - 30000 рублей.

Активизация подобных схем мошенничества пришлась на весну 2020 года — количество регистраций фишинговых доменов, направленных на бренды курьерских служб, выросло в 7 раз.

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