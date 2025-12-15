Российским геймерам рассказали о трендах в игровой индустрии

Ключевые тенденции, которые будут определять рынок видеоигр в ближайшие годы, — это «взросление» игровой аудитории и то, что игры становятся социальными и «командными». Об этом «Газете.Ru» сообщила команда издателя видеоигр ZAVOD Games в лице СЕО Антона Стасенко и директора по развитию бизнеса Дениса Левчика по итогам азиатской выставки G-STAR.

Команда выделила несколько глобальных сдвигов в игровой индустрии.

Первый тренд — основная аудитория «взрослеет».

«Платящим ядром все чаще становятся игроки 30+, выросшие на сложных MMO, но не имеющие возможности посвящать игре много времени. В ответ на это разработчики делают ставку на снижение стресса: доминируют PvE и гибридные PvPvE-режимы, где поражение не отбрасывает надолго, а автобой и фоновый прогресс («идл-механики») помогают поддерживать развитие персонажа вне активной игры», — заявили эксперты.

Второй — мультиплатформенность становится стандартом. Тренд на одновременный выход на PC, консоли и мобильные устройства окончательно закрепился. Это ответ на перегрев «чистого» мобильного рынка и спрос на гибкость.

«Steam остается базовой платформой даже для проектов с мобильными корнями. Параллельно ускоряется и география релизов: все больше студий запускают игры сразу в нескольких регионах, включая западные», — отметили специалисты.

Третий тренд — монетизация ищет баланс. Аудитория устает от агрессивных pay-to-win моделей. Например, корейские разработки в ответ чаще внедряют системы гарантированных наград и делают прогрессию мягче. При этом сохраняется контраст с китайскими проектами, которые предлагают чрезвычайно глубокие, но сложные системы развития. Российская аудитория, как заявили эксперты, часто предпочитает более понятную и прямолинейную логику прокачки, что требует адаптации азиатских моделей.

Четвертый тренд — игры становятся социальными и «командными». На первый план выходят механики, создающие чувство сообщества: кооперативные задания, общие цели для гильдий, мягкий PvP. Для взрослой аудитории живое социальное взаимодействие в игре часто важнее объема одиночного контента.

Пятый — искусственный интеллект переходит из эксперимента в рабочий инструмент. Нейросети активно используются для создания ассетов, ускорения локализации и автоматизированного тестирования баланса. Это снижает издержки и ускоряет производство контента. Однако технологии не заменяют необходимости точечной работы с аудиторией. Роль издателя эволюционирует в сторону глубокой адаптации, сервиса и построения локального комьюнити, что особенно важно для российского рынка.

«Формат таких выставок меняется, но их ценность остается высокой. Здесь видно, на что делают ставку студии, какие жанры тестируют. Эти сигналы помогают понять направление рынка раньше, чем оно проявится в релизах», — отметил Стасенко.

Общий тренд, который отмечают эксперты, — это движение к универсальности: игры стремятся стать менее требовательными ко времени игрока, но более социальными и доступными с любого устройства, предлагая сбалансированную и уважительную к пользователю монетизацию.

