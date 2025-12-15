На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам посоветовали полезные альтернативы майонезу в новогодних салатах

Технолог Быстров: майонез в салатах можно заменить на йогурт или сметану
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Обычно новогодние салаты заправляют майонезом, однако его избыточное потребление может нанести вред здоровью. О полезных альтернативах майонезу «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Майонез не рекомендуется употреблять в больших количествах из-за высокой калорийности, негативного влияния на здоровье и наличия спорных ингредиентов в составе. Продукт может быть вреден из-за жиров и трансжиров, которые могут накапливаться на стенках сосудов, в печени и поджелудочной железе, консервантов и усилителей вкуса, которые могут вызывать аллергические реакции и нарушать микрофлору кишечника, а также аллергии на яйца или непереносимости этого ингредиента», — объяснил он.

Майонез не получится заменить в оливье или в мимозе, зато есть множество рецептов, где присутствие майонеза необязательно.

«Натуральный йогурт или греческий йогурт — это один из самых универсальных вариантов. Он дает легкую кремовую текстуру, но при этом в несколько раз менее калориен. Йогурт можно смешивать с горчицей, лимонным соком, чесноком, зеленью — получается отличный диетический соус. Заправка на основе йогурта подойдет к овощным и фруктовым салатам», — посоветовал эксперт.

Вы также можете заправить салат сметаной 15% или сметанным соусом, приготовив его с добавлением соленых огурцов или горчицы. Сметанно-горчичная заправка подходит к разным салатам: с овощами, с курицей или с креветками. Майонез сметаной определенно не стоит заменять в тех салатах, в которых присутствует рыба или есть капуста.

Хумус подходит для овощных и бобовых салатов. Он добавляет растительный белок и насыщенность вкуса, при этом оставаясь полезной альтернативой жирным соусам.

«Размятый авокадо с лимонным соком и щепоткой соли может заменить майонез в салатах с креветками, рыбой, курицей. Он дает кремовую текстуру и полезные мононенасыщенные жиры», — отметил он.

Оливковое масло с горчицей и лимоном подходит для легких салатов, особенно с овощами или морепродуктами. Такой соус не только полезнее, но и раскрывает вкус ингредиентов, а не «перебивает» их.

«А творожный сыр — хороший вариант для тех, кто хочет сохранить густую консистенцию. Можно делать смешанные соусы с йогуртом или зеленью. Прекрасно сочетается с помидором и огурцом», — резюмировал эксперт.

