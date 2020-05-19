На Украине задержан хакер, подозреваемый в похищении рекордного объема данных

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Ивано-Франковске хакера, которого подозревают в похищении крупнейшего объема личных данных граждан разных стран мира, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о хакере, известном под ником Sanix.

В начале 2019 года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, когда выложил на одном из форумов объявление о продаже базы данных с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей, рассказали в СБУ.

По данным прессы, выставленная на продажу база данных стала самым крупным за всю историю массивом похищенных данных. При этом, по словам специалистов, обнародованная база составляет лишь малую часть из общего объема данных, которыми завладел злоумышленник.

Украинские эксперты по кибербезопасности зафиксировали продажу задержанным баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, с пин-кодами к банковским картам, электронным кошелькам криптовалют, счетам платежной системы PayPal, а также сведениями о компьютерах.

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