Twitter разрешил своим сотрудникам работать на удаленке всю жизнь
Сотрудники Twitter Inc, которые работают удаленно из-за пандемии коронавируса, смогут придерживаться этого режима на постоянной основе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.
В заявлении сказано, что последние несколько месяцев показали, что компания может функционировать таким образом.
«Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться», — добавили в Twitter.
Компания отметила, что ее офисы откроются не раньше сентября.
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