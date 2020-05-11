Twitter промаркирует недостоверные публикации о коронавирусе
В социальной сети Twitter появится специальная маркировка для публикаций, в которых содержится ложная информация о новом типе коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Vox.
В компании уточнили, что ее цель «ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента».
Twitter отметила, что промаркированы также будут и те публикации, которые были размещены в социальной сети и ранее.
Кроме того, если непроверенная или недостоверная информация в твите окажется ложной, то пост будет удален.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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