Twitter промаркирует недостоверные публикации о коронавирусе

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В социальной сети Twitter появится специальная маркировка для публикаций, в которых содержится ложная информация о новом типе коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Vox.

В компании уточнили, что ее цель «ограничить распространение потенциально вредного и вводящего в заблуждение контента».

Twitter отметила, что промаркированы также будут и те публикации, которые были размещены в социальной сети и ранее.

Кроме того, если непроверенная или недостоверная информация в твите окажется ложной, то пост будет удален.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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