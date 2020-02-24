С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

По словам источника, соответствующие изменения произойдут в связи с тем, что многие пассажиры не удовлетворены предоставляемой услугой.

«Мосгортранс» проведет опрос среди пользователей и подготовит обновленные требования к сервису.

Бесплатный Wi-Fi вновь будет работать в наземном транспорте столицы во втором полугодии 2020 года.

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