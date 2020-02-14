Сборка устройств для переписи населения РФ задерживается из-за карантина на фабриках Китая

Поставщики планшетов для стартующей 1 октября всероссийской переписи населения пока не получили необходимый объем комплектующих для сборки планшетов из-за карантина на фабриках в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Уточняется, что поставленной первой партии может не хватить для производства более 360 тыс. планшетов, которые должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.

В связи с этим, как сообщает издание, в худшем случае перепись с использованием электронных устройств может ограничиться только Центральной Россией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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