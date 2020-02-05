В «Яндексе» прокомментировали сбой в работе сервисов

В компании «Яндекса» отреагировали на жалобы россиян, которые сообщили о сбоях в работе ряда сервисов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты. Ru».

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам Яндекса», — констатировали в пресс-службе.

Также в компании заверили, что специалисты уже работают над устранением всех неполадок.

Ранее россияне пожаловались на неполадки в работе «Почты», «Музыки», «Такси», «Карт», Кошелька» и не только. Больше всего жалоб были отправлены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Твери, Смоленска и других городов РФ.

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