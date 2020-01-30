Число пользователей Facebook увеличилось до 2,5 млрд

Число людей, которые регулярно заходят в социальную сеть Facebook, увеличилось на 8% за один год и достигло 2,5 млрд, передает Deadline.

Уточняется, что показатель отражает число тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц.

При этом, согласно оценкам компании, в декабре 2019 года 1,66 млрд человек пользовались Facebook хотя бы один раз в день.

Также отмечается, что выручка компании в 2019 году составила $70,697 млрд, увеличившись на 27% по сравнению с 2018 годом. Однако чистая прибыль компании за этот же период снизилась на 16% - с $22,112 млрд до $18,485 млрд.