В России почти на 70% возросло количество киберпреступлений

В России в 2019 году выросло количество преступлений, совершенных с помощью IT-технологий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД России.

Так, всего за 2019 год было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 68,5% больше, чем за 2018 год.

Отмечается, что в удельный вес всех зарегистрированных преступлений увеличился с 8,8% до 14,5%.

В ведомстве подчеркнули, что 98,4% преступлений, совершенных при помощи IT-технологий, выявляются органами внутренних дел. При этом 48,5% таких преступлений относится к категориям тяжких и особо тяжких.

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