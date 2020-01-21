Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому... Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому...
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью «Первому...
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в соцсети Instagram.

До этого аккаунт правительства был единственным, на кого был подписан Медведев. Теперь в аккаунте Медведева больше нет подписок.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

В аккаунтах Медведева в соцсетях также появилась его новая должность, в профиле теперь указано — заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.