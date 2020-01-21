Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram

Экс-премьер министр России Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в соцсети Instagram.

До этого аккаунт правительства был единственным, на кого был подписан Медведев. Теперь в аккаунте Медведева больше нет подписок.

15 января президент России Владимир Путин подписал указ об отставке действующего правительства во главе с Медведевым. Новым премьером стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

В аккаунтах Медведева в соцсетях также появилась его новая должность, в профиле теперь указано — заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.