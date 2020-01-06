В России в 2019 году заблокировали около 21 тысячи сайтов с информацией о наркотиках

В 2019 году в РФ было заблокировано коло 21 тыс. сайтов с информацией о наркотиках, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, было получено около 37 тыс. электронных обращений.

По ним принято почти 21 тыс. экспертных решений об ограничении доступа вязи с распространением запрещенной информацию о наркотиках. При этом из них 7 тыс. в отношении специализированных торговых площадок по продаже наркотиков.

Большая часть веб- ресурсов зарегистрирована за пределами России, отметили в МВД.