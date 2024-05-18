«Тряслись коленки»: заменивший Торопа голкипер ЦСКА о дебюте в матче с «Зенитом»

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов, который заменил Владислава Торопа в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом», поделился впечатлениями от дебюта за основную команду армейского клуба. Его слова приводит Sport24.

«Но, если честно, когда вышел, коленки тряслись. Поставил мяч и не понимал, куда смотреть. Вообще забыл, что такое футбол. Но после того, как подальше выбил мяч, сразу успокоился», — заявил он.

На 36-й минуте игры Тороп в своей штрафной столкнулся с игроком соперника Нуралы Алипом. Продолжить поединок голкипер не смог, с поля его увезли на электрокаре, после чего доставили в больницу.

Вместо Торопа на поле вышел 19-летний Шайхутдинов. Основное время матча завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался «Зенит» — 5:4. Единственный пенальти в составе армейского клуба не сумел реализовать Антон Заболотный.

Таким образом, ЦСКА в текущем сезоне остался без трофеев и не сумел защитить титул обладателя Кубка России, который завоевал в прошлом году. «Зенит» поборется за трофей с калининградской «Балтикой», которая в финале Пути регионов выбила московский «Спартак».

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