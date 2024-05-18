Россиянин прятался от долгов на сеновале у возлюбленной

В Сызрани мужчина, задолжавший алименты своим детям, пытался спрятаться от приставов на сеновале у возлюбленной. Об этом сообщает УФССП Самарской области.

Житель Сызрани не желал платить алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей после развода. Сотрудники УФССП установили, что алиментщик может скрываться у новой возлюбленной. Однако в доме сожительницы его не оказалось, приставы обследовали надворные постройки, их внимание привлек сарай с сеном.

Должник пытался спрятаться в стоге на чердаке постройки, мужчину задержали и доставили в отдел полиции. За злостное уклонение от уплаты алиментов ему назначено наказание в виде обязательных работ.

До этого сообщалось, что в Новосибирске приставы задержали мать, которая отказывалась платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Судебные приставы приехали в дом, где проживала женщина, она попросила дать ей время, чтобы привести себя в порядок и ушла в соседнюю комнату. Россиянка попыталась покинуть дом через потайную дверь, которая была прикрыта ковром, на улице ее встретил и задержал судебный пристав. За неуплату алиментов женщину приговорили к трем месяцам исправительных работ.

Ранее россиянин прятался в шкафу друга, чтобы не платить алименты своим детям.