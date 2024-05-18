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Пьяный россиянин жестоко избил возлюбленную арматурой

В Тюменской области мужчина жестоко избил сожительницу арматурой

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Заводоуковском районе Тюменской области ранее судимый мужчина избил сожительницу железной палкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

В полицию о криках в доме у жителя села Новая Заимка, сообщили соседи. Прибывший на место участковый нашел в доме избитую женщину. Выяснилось, что 50-летний сельчанин распивал со своей возлюбленной спиртные напитки, между ними возникла ссора.

В ходе словесной перепалки мужчина схватил кусок металлической арматуры и несколько раз ударил ею сожительницу. Ранее судимого дебошира задержали, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Асбесте мужчина зверски избил многодетную мать и покалечил ее двухлетнюю дочь. По предварительным данным, он бил свердловчанку головой о ступени, от чего весь подъезд оказался залит кровью. Женщина находится в отделении реанимации в состоянии медикаментозной комы, ей провели трепанацию черепа. У девочки медики диагностировали многочисленные ушибы и гематомы.

Ранее в Пермской области женщина обвинила сожителя в пытках электрошокером.

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