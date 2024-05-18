Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут эффективно противостоять натиску российской армии на Харьковском направлении, у Запада есть серьезные вопросы относительно обороны ВСУ. Такая проблема может повториться на других участках фронта, так как Киев перебрасывает под Харьков резервы. Об этом пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Роберт Кларк.

«Беспокойство, конечно, вызывает то, что эти проблемы могут повториться по всему фронту, поскольку уже это умеренное по масштабам, но весьма разрушительное российское наступление рискует невероятно истощить украинские резервные элементы», - подчеркнул Кларк.

Автор задается вопросом, была ли вообще оборудована оборона ВСУ на направлении. Критикуя украинские вооруженные силы, он отмечает «глубокую профессиональную халатность высочайшего уровня».

До этого военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что «санитарная зона» должна распространяться вглубь территории Украины на 300 км, что обусловлено дальностью имеющегося в ее распоряжении дальнобойного оружия.

Он напомнил, что дальность действия ракетной системы ATACMS составляет 300 километров, именно такая глубина должна быть у санитарной зоны на территории Украины.

Ранее Медведев предрек, что границы санитарной зоны могут пройти по Польше.