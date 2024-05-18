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Стало известно о рейдах Израиля на Западном берегу реки Иордан

Al Jazeera: армия Израиля проводит рейды на Западном берегу реки Иордан

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Dylan Martinez/Reuters

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят рейды в нескольких населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным канала, рейды проводятся в населенных пунктах у Калькильи, Сальфита и Наблуса.

Al Jazeera утверждает, что израильские военные также штурмовали населенный пункт Барта к югу от Дженина, где задержали нескольких рабочих из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Накануне глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что страна не позволит ставить под сомнение право на самооборону и будет дальше бороться, как в суде, так и на поле боя.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.

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