Названа стоимость самой дешевой студии в Москве

Покупка самой дешевой студии на вторичном рынке Москвы обойдется в 1,9 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Домклик».

Студия расположена на третьем этаже восьмиэтажного кирпичного дома 1983 года недалеко от станции «Электрозаводская». Площадь жилья составляет 6,1 кв. м. В помещении сделан косметический ремонт, окна отсутствуют.

Второе место среди самых дешевых предложений в этой категории занимает студия площадью 7,9 кв. м рядом с парком «Кусково». Она находится на втором этаже дома 1970 года постройки. В студии сделан ремонт, есть второй ярус. Стоимость лота составляет 2,5 млн рублей.

Тройку самых дешевых студий столицы замыкает объект, расположенный в Щербинке. Жилье площадью 12,6 кв. м на первом этаже двухэтажного дома 1950 года постройки продается за 2,69 млн рублей.

До этого власти Москвы ввели ограничения на строительство малогабаритного жилья в Москве. В столице больше не будут выдавать разрешение на возведение квартир-студий и однокомнатных квартир площадью менее 28 кв. м.

Ранее россиянам рассказали, сколько в 2024 году стоит аренда дачи с бассейном.