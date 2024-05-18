Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе

Сирена ракетной опасности включилась в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил глава региона.

Он напомнил местным жителям правила поведения в такой ситуации, главное из которых — не подходить к окнам. По словам Гладкова, необходимо укрыться в помещениях со сплошными стенами, таких, как коридор, ванная, туалет или кладовая. Пешеходам, которые в этот момент находятся на улице, Гладков рекомендовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Сирены в субботу, 18 мая, включились в регионе уже во второй раз. Утро в Белгороде и в Белгородской области уже объявили угрозу ракетной опасности. Губернатор уточнил, что сирены включились в 8:16. Через восемь минут ракетную опасность в регионе отменили.

В официальном Telegram-канале мэрии Белгорода уточнили, что сирены звучали 18 минут.

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