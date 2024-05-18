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Зеленский рассказал о количестве систем ПВО у Украины

Зеленский: у Украины есть только четверть систем ПВО от необходимых

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть только четверть необходимых систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты неба. Его слова приводит издание «РБК-Украина».

Также, по его словам, чтобы лишить Россию преимущества в воздухе, Украине необходимо 120–130 современных самолетов.

До этого Зеленский объяснил прорыв Вооруженных сил РФ в Харьковской области нехваткой систем ПВО. Он заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он добавил, что в настоящее время в Харьковской области наблюдается крайне серьезная ситуация. По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс предостерег от отказа дальнейшей поддержки Украины на фоне наступления ВС РФ на территории Харьковской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия пока не планирует взятие Харькова.

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