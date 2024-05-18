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В Херсонской области в результате обстрела ВСУ разрушен жилой дом

Сальдо: в Скадовске Херсонской области в результате обстрела ВСУ разрушился дом

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Sofiia Gatilova/Reuters

В Скадовске в Херсонской области в результате ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушился индивидуальный жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Спасатели приступили к тушению возникшего пожара», — отметил он.

По словам Сальдо, информация по пострадавшим в результате атаки уточняется.

Утром 18 мая министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Крымом.

Накануне стало известно, что над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ. До этого российские силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду. По предварительным данным, два человека пострадали.

Незадолго до этого украинская армия использовала по меньшей мере 92 снаряда и 22 дрона для обстрелов Белгородской области за прошедшие сутки.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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