Под Новороссийском горит трансформаторная подстанция

Спасатели ликвидируют возгорание масленой трансформаторной подстанции в населенном пункте Гайдук под Новороссийском. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, передает «Интерфакс».

«В 08:29 (мск) поступило сообщение о пожаре на электроподстанции. Произошло загорание масленого трансформатора на площади 25 м. кв», — отметили в пресс-службе.

Угрозы распространения огня нет. В тушении возгорания задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на месте находятся все службы.

«Приступили к ликвидации пожара», — добавил он.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске в Челябинской области пожарные ликвидируют пожар в торговом центре.

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Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.