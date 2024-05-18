Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Новороссийском горит трансформаторная подстанция

МЧС: трансформаторная подстанция горит в Новороссийске

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Спасатели ликвидируют возгорание масленой трансформаторной подстанции в населенном пункте Гайдук под Новороссийском. Об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю, передает «Интерфакс».

«В 08:29 (мск) поступило сообщение о пожаре на электроподстанции. Произошло загорание масленого трансформатора на площади 25 м. кв», — отметили в пресс-службе.

Угрозы распространения огня нет. В тушении возгорания задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что на месте находятся все службы.

«Приступили к ликвидации пожара», — добавил он.

До этого сообщалось, что в Магнитогорске в Челябинской области пожарные ликвидируют пожар в торговом центре.

17 мая в городе Минеральные Воды Ставропольского края произошло возгорание на территории международного аэропорта им. Лермонтова. Однако затем глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко заявил, что возгорание возникло «не на территории аэропорта». По его словам, пожар случился на одном из объектов, который строится из-за нарушения порядка производства работ.

Ранее кошка спасла хозяев во время пожара в частном доме в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами