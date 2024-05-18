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Жителей приграничных районов Харьковской области эвакуировали

Почти 10 тысяч жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области

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Global Look Press

Почти 10 тысяч жителей эвакуированы из приграничных районов Харьковской области Украины, где в настоящее время идут активные бои. Об этом заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

2726 человек эвакуированы из Чугуевского района, 4037 из Харьковского, 118 из Богодуховского и еще 3026 человек эвакуированы волонтерами. Всего — 9907 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение Вооруженных сил Украины в Харьковской области, особенно в городе Волчанске.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что российские военные в течение недели взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое и Красное.

Ранее группировка войск РФ «Север» отразила десять атак ВСУ в Харьковской области.

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