Кардиолог из Нью-Йорка намерен судиться с Apple из-за «украденного» патента

Кардиолог из Университета Нью-Йорка доктор Джозеф Визел заявил, что намерен подать в суд на компанию Apple за то, что она воспользовалась его запатентованным методом отслеживания сердцебиения. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

По словам врача, до него никто не догадался обнаружить фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма) благодаря слежению за «нерегулярным ритмом пульса при последовательных временных интервалах».

Визел уточнил, что впервые рассказал Apple о своей разработке в сентябре 2017 года. Тогда компания якобы отказалась работать с кардиологом.

Врач хочет отсудить у Apple компенсацию за нарушение авторских прав, а также добиться запрета на использование его технологии без разрешения.

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