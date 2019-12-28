ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН проголосовала за предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего за резолюцию проголосовали представители 79 стран, 60 высказались против, а 33 воздержались.

Так Генассамблея ООН постановила учредить специальный межправительственный комитет с целью разработки международной конвенции по противодействию применению информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В августе 2020 года в Нью-Йорке должна состояться трехдневная организационная сессия по разработке плана дальнейшей работы.

Уточняется, что ранее американские представители выразили обеспокоенность из-за возможности принятия данной резолюции. Они выразили мнение, что Россия заинтересована «в продвижении собственного видения того, как должен выглядеть интернет в будущем».