Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.

Первую строчку в рейтинге занял планшет Apple iPad, выпущенный в 2010 году и задавший тон развитию портативных устройств, а также ставший «культурным сдвигом».

«Компания Apple... вселила оптимизм в будущее десятилетие планшетных компьютеров», — подчеркивает издание.

Второе место занимает автомобиль Tesla Model S, который медленно, но верно изменил траекторию мирового автопрома, бросая вызов убеждению, что электромобили не могут быть крутыми.

На третьем месте расположился мини-компьютер Raspberry Pi, изначально созданный для продвижения кодирования в школах.

Четвертую строчку рейтинга занимает цифровой медиаплеер Google Chromcast, который был выпущен в 2013 году. Он заметно упростил передачу медиафайлов с ноутбука или смартфона на телевизор. Пятое место досталось DJI Phantom (2013), который стал самым узнаваемым и популярным дроном на YouTube. Шестое место заняла колонка Amazon Echo (2014). На седьмой строчке — Apple Watch (2015), установившие стандарт для умных часов. Далее идет — легендарные Apple AirPods (2016), покорившие сердца и умы множества людей.

Закрывают десятку легендарных гаджетов десятилетия: портативная приставка Nintendo Switch и адаптивный игровой контроллер для игровой приставки Xbox, названный одним из самых важных разработок в игровой индустрии.