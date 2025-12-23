Стал известен обладатель Суперкубка Италии

«Наполи» стал обладателем Суперкубка Италии 2025 года.

В финальном матче команда под руководством Антонио Конте встречалась против «Болоньи». Игра прошла в Эр-Рияде на стадионе «Аль-Авваль Парк» и завершилась победой действующих чемпионов страны со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил 28-летний вингер Давид Нереш.

В следующем матче «Наполи» в рамках Серии А сыграет на выезде против «Кремонезе». Игра пройдет 28 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали о приговоре российскому футболу.