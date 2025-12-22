На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны Германии рассказал, зачем США нужны европейским странам НАТО

Писториус: европейским странам НАТО для ядерного сдерживания нужны США
Heiko Becker/Reuters

Европейские партнеры по НАТО не обладают достаточными силами ядерного сдерживания и по-прежнему нуждаются в США. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Die Zeit.

По его словам, несмотря на ядерные потенциалы Франции и Великобритании, они не сопоставимы с необходимым уровнем сдерживания. Писториус также отметил, что Германия не может создать собственное ядерное оружие, так как это противоречит международным обязательствам, взятым по Договору «Два плюс четыре».

«Мы можем неплохо продержаться при помощи обычных вооружений. Но правда в том, что у нас нет сопоставимого ядерного сдерживания... Для этого нам по-прежнему нужны американцы», — сказал Писториус.

В конце ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал США главным гарантом безопасности Европы из-за предоставления континенту «ядерного зонтика».

По словам генсека НАТО, Вашингтон обладает огромным военным присутствием в Европе, в связи с чем все союзники по военному блоку равны, однако «некоторые равнее других».

Ранее британскую базу признали непригодной для ядерного оружия США из-за туалета.

