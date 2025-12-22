Times сообщила, что во Львове закончились места на кладбище для военных ВСУ

Места закончились на военном кладбище во Львове, где хоронят военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет британская газета The Times.

По ее информации, местным властям пришлось искать в городе другие места для захоронения погибших бойцов. Первое захоронение на новом месте состоялось 11 декабря. Всего на этом участке будет 500 могил.

Как отмечает издание, чиновники из Львова заявили западным журналистам, что этого участка может хватить ненадолго.

18 ноября управляющий исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко сообщил, что на кладбище во Львове практически закончились места для погибших военных ВСУ. По его словам, речь идет о Поле почетных захоронений на Лычаковском кладбище. Там осталось всего 20 свободных мест, уточнил Бойко.

В тот же день ТАСС со ссылкой на данные министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных сил России сообщил, что совокупные потери ВСУ с февраля 2022 года достигли почти 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.

Ранее Зеленский открыл кладбище под Киевом на 130 тысяч мест.