В Алеппо из-за боев между армией и курдами приостановлены занятия и работа госучреждений

Al Watan: бои между армией и курдами в Алеппо привели к приостановке занятий

Сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в городе Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов. Об этом, ссылаясь на заявление губернатора провинции Алеппо Аззама аль-Гхариба, сообщает газета Al Watan.

По словам чиновника, 23 декабря временно прекратятся занятия во всех государственных и частных школах и университетах, а также работа государственных учреждений, расположенных в центре Алеппо.

Губернатор призвал христианское население города, которое проживает вблизи курдских кварталов, до стабилизации обстановки воздержаться от массовых мероприятий и празднований по случаю Рождества.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм. Он подчеркнул, что курдская проблема рискует взорваться в других странах региона.

Ранее минобороны Сирии объявило о перемирии с курдами.