В Кремле отреагировали на заявление Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине

Песков: РФ рассчитывает получить разъяснение слов Вэнса о прорыве в переговорах
Maxim Shemetov/Reuters

Россия рассчитывает со временем получить разъяснения заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине. Об этом в интервью телеканалу «России 1» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, он не совсем располагает информацией о том, что имел в виду этот американский политик.

«В публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы, но, с другой стороны, наверное, со временем мы получим какие-то разъяснения», — сказал он.

22 декабря Вэнс заявил, что консультации РФ и США по Украине в Майами позволили добиться «прорыва» в переговорном процессе.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине. Москву на встречах представлял Дмитриев. Вашингтон направил на переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

Как рассказал Дмитриев, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второй встречи он заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать процессу урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Госдуме рассказали о «положительных нюансах» в переговорах по Украине.

