Эксперт рассказал, кто нужен «Спартаку»

Экс-футболист Шикунов заявил, что «Спартаку» нужно пригласить Черчесова
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший футболист ростовского СКА Александр Шикунов в интервью Vprognoze заявил, что руководству московского «Спартака» стоит поработать над приглашением Станислава Черчесова в качестве главного тренера клуба.

По его словам, только он способен привести красно-белых к успеху.

«Сложно очень сейчас рассуждать, кроме Стаса Черчесова нет никого, кто мог бы такую «лавину» потянуть», — заявил Шикунов.

В настоящее время Черчесов работает в «Ахмате», российский специалист возглавил клуб 6 августа. До этого специалист уже тренировал грозненскую команду, когда клуб носил название «Терек» — с 2011 по 2013 год. В «Спартаке» Черчесов работал с 2007 по 2008 год — за это время он успел выиграть серебряные медали чемпионата России и проиграть в квалификации Лиги чемпионов УЕФА киевскому «Динамо» в «Лужниках» со счетом 1:4.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

