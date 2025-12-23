На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мурманчанка решила заработать и инвестировала в мошенников 5 млн рублей

В Мурманске женщина инвестировала в мошенников 5 млн рублей
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Мурманске местная жительница четыре месяца переводила деньги мошенникам, думая, что зарабатывает. Об этом сообщает «Би-порт».

Все началось с того, что горожанка оставила свой номер телефона на сайте с рекламой онлайн-инвестиций. Ей позвонил лжеброкер, который убедил ее установить специальное приложение и пообещал гарантированный доход.

Мурманчанка поверила аферисту и внесла первоначальный взнос. После этого злоумышленники демонстрировали ей графики с якобы растущей прибылью, что побудило ее переводить все более крупные суммы.

За четыре месяца женщина отправила на счета аферистов более 5 млн рублей. Она осознала обман, когда попыталась вывести свои деньги вместе с «прибылью» и не смогла этого сделать.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка отправила аферистам 8,5 млн рублей, несмотря на вмешательство полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами