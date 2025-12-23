Мурманчанка решила заработать и инвестировала в мошенников 5 млн рублей

В Мурманске местная жительница четыре месяца переводила деньги мошенникам, думая, что зарабатывает. Об этом сообщает «Би-порт».

Все началось с того, что горожанка оставила свой номер телефона на сайте с рекламой онлайн-инвестиций. Ей позвонил лжеброкер, который убедил ее установить специальное приложение и пообещал гарантированный доход.

Мурманчанка поверила аферисту и внесла первоначальный взнос. После этого злоумышленники демонстрировали ей графики с якобы растущей прибылью, что побудило ее переводить все более крупные суммы.

За четыре месяца женщина отправила на счета аферистов более 5 млн рублей. Она осознала обман, когда попыталась вывести свои деньги вместе с «прибылью» и не смогла этого сделать.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянка отправила аферистам 8,5 млн рублей, несмотря на вмешательство полиции.