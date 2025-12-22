На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции при обыске у экс-генпрокурора Украины нашли 3 кг золота

«Зеркало недели»: у экс-генпрокурора Украины при обыске нашли 3 кг золота
Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун хранил на своей вилле во французской Ницце €90 тысяч, 3 кг золота и 18 часов элитных марок на сумму более €1 млн. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Пискун не смог подтвердить происхождение валюты, предоставить банковские документы на покупку золотых слитков и таможенные документы, подтверждающие законность ввоза во Францию дорогих часов.

Как уточняет издание, возбуждено уголовное дело по факту легализации средств, полученных преступным путем, решается вопрос о предъявлении бывшему чиновнику обвинений по данной статье.

При этом, по данным окружения экс-генпрокурора, французская сторона его отпустила, однако расследование продолжается.

17 декабря стало известно, что во Франции правоохранительные органы провели обыски у Святослава Пискуна. Они состоялись по запросу Государственного бюро расследований (ГБР). Полученные в результате материалы дали основания для возможного задержания экс-генпрокурора.

В бюро не уточняют причину обысков, но ранее сообщалось, что они связаны с делом 2003 года, в котором фигурирует бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ проведут следственные действия в посольстве Украины в Израиле.

